Taïro mise sur le clip de l’efficace single “Half Time Wine” ! Sur ce titre qui est du pur Taïro à la sauce dancehall, le chanteur est accompagné de Sara Lugo, artiste allemande d’origine porto-ricaine.

Musicien accompli passant aisément du ragga à la trap, du reggae à la soul, et du rap aux sons afro, Taïro est sur le devant de la scène depuis maintenant 13 ans. Durant son impressionnante carrière, le chanteur a cumulé plus de 250 concerts pour 150 000 spectateurs, 85 millions de vues YouTube et 40 millions de streams !

Redoutable entertainer suivi aujourd’hui par plus de 600 000 personnes sur les réseaux, Taïro dévoilera très prochainement « Situations ». Ce nouvel EP, travaillé avec 4 beatmakers de talent, fera la part belle aux femmes et à leur rapport de force dans les jeux de l’amour, du couple et de la sexualité… Un projet très actuel et tourné vers les dancefloors à découvrir dans les semaines à venir !