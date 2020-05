Le cannabis serait efficace pour lutter contre le Covid-19

Face à la pandémie du Covid-19 qui touche le monde entier depuis plusieurs mois, des chercheurs canadiens ont réussi à identifier une dizaine de souche de cannabis qui serait utile dans la prévention contre l’infection au Coronavirus et pour traiter le virus.

Le média américain The Next Web a révélé vendredi dernier qu’une entreprise canadienne nommée Pathway RX Inc a réalisé une étude pour démontrer que 13 souches de cannabis sativa permettraient de faire ralentir la propagation du Covid-19 dans le corps humain empêchant l’infection et réduisant de 73% les cellules passerelles du virus.

Les scientifiques ont utilisé la substance non-psychoactive de la plante avec 800 sortes de cannabis testés pour mener cette expérience en cultivant des plantes eux-mêmes, ils ont remarqué que certaines des variétés permettent effectivement de réduire la pénétration du coronavirus dans l’organisme, le CBD est déjà utilisé dans des nombreux pays pour lutter contre certaines maladies et notamment pour faire face à la douleur des traitements contre le cancer.

Alors que le traitement avec l’hydroxycholoroquine défendu par le professeur Raoult vient d’être remis en question et divise les scientifiques notamment face aux effets secondaires, le laboratoire canadien assure que le cannabis aurait bien des effets bénéfiques face au Covid-19 mais en relativisant les résultats obtenus car pour le moment les tests ont uniquement été réalisés en laboratoire.