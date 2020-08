MHD de retour sur Instagram avec son ancien look, il donne de ses nouvelles en vidéo

Depuis la mi-juillet MHD est sorti de prison et a pu retrouver la liberté après une incarcération qui a duré 18 mois suite à sa mise examen par la justice en janvier 2019 accusé d’être impliqué dans le meurtre d’un jeune homme lors d’une rixe entre deux gangs de banlieues en été 2018, le rappeur français a toujours démenti son implication dans cette affaire.

“Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m’exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats @EliseArfi @antoinevey & mes proches pr leur soutien” avait déclaré MHD le 23 juillet dernier sur son compte Twitter après la confirmation de sa libération en attendant son jugement dont la date n’a pas encore été fixée.

MHD s’était alors exprimé pour la première fois depuis le début de cette affaire pour expliquer qu’il compte bien prouver son innocence et qu’il ne souhaite pas parler publiquement de ce dossier, en attendant un possible retour en musique prochainement, le prince de l’Afro Trap a donné quelques nouvelles à ses fans le weekend dernier s’affichant dans une story de son compte Instagram avec son nouveau look bien soigné, une petite barbe et une teinture blonde qui change totalement de son apparence sur les photos à sa sortie de prison il y a quelques semaines.