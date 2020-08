MHD clame son innocence mais risque toujours très gros !

“Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m’exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence.” a déclaré MHD sur les réseaux sociaux après la confirmation de sa remise en liberté après 18 mois d’emprisonnement, le rappeur français désormais libre n’est pas encore sorti d’affaire et risque encore très gros.

Alors qu’il a récemment posté une vidéo de lui dans une story de son compte Instagram avec son nouveau look, une teinture blonde et une petite barbe qui change radicalement de son apparence sur les clichés dévoilés à sa sortie de prison, MHD est toujours accusé par la justice d’homicide volontaire qui le soupçonne d’être impliqué à une altercation dans le Xème arrondissement de Paris, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 lors d’un passage à tabac d’un jeune homme de 23 ans, blessé mortellement à l’arme blanche.

MHD risque très gros dans cette affaire et devra encore prouver son innocence devant le tribunal, la date de son jugement n’a pas encore été révélée, dans le cas ou le rappeur français serait inculpé pour les faits qui lui sont reprochés, le prince de l’Afro Trap encourt 30 ans de prison ferme dans cette affaire, la réclusion à perpétuité pourrait même être requise à son encontre si le fait de la préméditation est établie, l’enquête sur ce drame du 6 juillet 2018 est toujours en cours et des témoins ont affirmé avoir identifié l’artiste sur les lieux de l’incident ce qu’il toujours contesté.