PNL : Ademo & N.O.S ont refusé une somme astronomique pour signer chez Universal

Dans un article du média Les Jours intitulé “Rap : les majors premières sur le racisme”, le site d’information indépendant a mené une enquête sur les majors dans l’univers du rap français en révélant une information concernant le groupe PNL formé par les deux frères Ademo et N.O.S qui ont refusé une grosse somme il y a deux ans pour rejoindre la maison de disque du géant américain appartenant au groupe français Vivendi depuis 2000.

En effet en 2018, PNL a refusé une avance de 3 millions d’euros proposée par Universal Music France, actuellement le groupe de rap français est toujours distribué par Believe France via son label QLF Records, les deux rappeurs Ademo et N.O.S ont décidé de rester indépendants avec leur propre label à eux avec le succès que l’on connait aujourd’hui.

“Pour PNL, signer chez Universal, c’était trahir. C’était signer sur une major qui a trop maltraité les rappeurs en France. Ils ont vraiment conscience de ça” a confié un proche du dossier de cette offre mirobolante d’Universal dans les propos retranscrits par le site Les Jours dans cet article qui pointe du doigt le traitement des majors pour imposer leur domination alors des nombreux artistes de la scène urbaine ont désormais réussi à se construire en étant indépendant.