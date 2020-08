The Plug ft Lacrim, Morad, SRNO : De Aqui Pa Ya (Clip)

Découvrez le clip du morceau “De Aqui Pa Yae”, un titre où The Plug a collaboré avec Lacrim, Morad et SRNO.

En amont de la sortie de son projet The Plug Talk 2, The Plug a sorti une collaboration avec le célèbre rappeur français Lacrim et le très estimé artiste marocain espagnol Moral qui unissent leurs forces autour de De Aqui Pa Ya.

Le single imprégné de reggaeton se distingue par sa finesse créative en fusionnant ingénieusement le lyrisme français et espagnol pour offrir une esthétique audible douce et nostalgique.