IbraTV prêt à se battre contre Logan Paul pour un duel à 10 000$

Après un échange sur Twitter, Logan Paul, un vidéaste américain devenu célèbre sur Internet avec ses courtes vidéos humoristiques postées sur l’application Vine en compagnie de son frère Jake et Ibrahim Tsetchoev connu sous le nom de IbraTV, est un autre vidéaste d’origine russe qui poste des vidéos faisant le buzz sur YouTube en français depuis quelques années se sont chauffés pour un combat.

Logan Paul a provoqué IbraTV sur le réseau social avec une proposition de 10 000 dollars à l’influenceur qui peut le battre, l’échange entre les deux hommes a enflammé Twitter, au départ tout semblait être une vaste blague mais ils se sont finalement pris au jeu et ils sont partants pour un face à face dans un combat de lutte, “Je suis là, juste donne moi l’endroit” a réagi le Youtubeur Français et l’américain s’est dit partant.

Trois fois grand gagnant de la compétition Ninja Warriors et habitué des entrainement des sports de combats Ibra n’a pas peut et sait dans quoi il se lance, ce dernier s’est également amusé à faire un meme de leur futur duel tout en mentionnant Logan Paul avant de dévoilé publiquement ses messages privés avec l’américain et veut même faire une demande de visa afin de venir aux Etats Unis pour ce combat.

$10,000 to any influencer who can beat me in a wrestling match — Logan Paul (@LoganPaul) August 10, 2020