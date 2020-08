Cyril Hanouna et Arthur se clashent sévèrement et règlent leurs comptes publiquement

Alors que Arthur et Cyril Hanouna semblaient avoir fait la paix après une période de calme, les tensions se sont ravivées entre les deux animateurs télévisés ce samedi 15 août concernant les audiences des émissions de l’un et de l’autre, un sujet de discorde sur les réseaux sociaux qui a relancé leur embrouille.

En effet Cyril Hanouna et Arthur ont réglé leurs comptes sur Twitter, “C chaud Put1 ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ! On va travailler de ouf avec les equipes pour ne pas vous décevoir! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeant et vous avez raison! On va tout faire pour faire au mieux” a commenté l’animateur de Touche Pas A Mon Poste en postant sur le réseau social un article du site Jeanmarcmorandini.com avec comme titre “Audiences Prime: Petit score pour “Vendredi tout est permis” sur TF1 à 1,8 million quasiment à égalité avec France 2, France 3 et M6″.

“Même avec une PS2 diffusée en prime , même un 14 août en pleine canicule, 1M9 et 22frda sont des chiffres que tu n’as jamais fait dans toute ta carrière. Je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes . Je t’embrasse fort et suis fier de te compter Parmis mes plus grands fans” a répliqué Arthur en réponse au tweet de Cyril Hanouna avant de poursuivre sur sa lancée avec plusieurs tweets.

L’échange s’est poursuit avec d’autres messages d’Hanouna, “Frérot regarde toi t fatigué! T es au bout du rouleau! Prends une camomille et prends du repos! Tu me fais penser à un acteur américain! Ah oui je sais Fredy kruger. frérot soit dans la darka on rigole!!” a réagi le présentateur de TPMP avant d’ajouter “Tiens je vais de croiser ⁦@Arthur_Officiel⁩ a la plage ! Frère va faire du sport t toit flasque on dirait un flan! Auj ta journée c est sport et implants! Je t embrasse et on se fait un point ce soir! Lache rien tu peux y arriver même à 60 piges garde la forme mon frèrot” en postant une capture d’écran d’une recette de cuisine d’un flan aux oeufs.

C chaud Put1 ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ! On va travailler de ouf avec les equipes pour ne pas vous décevoir! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeant et vous avez raison! On va tout faire pour faire au mieux❤️ https://t.co/YCvypD6eZY — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

frérot il t’arrive quoi? J étais cool avec toi! Va faire du pédalo ça va te détendre ! C ke de la télé! Je suis dans la darka moi! je m inquiètes pour toi! Allez va refaire des implants de cheveux et va faire un peu de sport pour raffermir tout ça et on se parle à la rentrée❤️ https://t.co/5yNUIsLNx8 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Frérot regarde toi t fatigué! T es au bout du rouleau! Prends une camomille et prends du repos! Tu me fais penser à un acteur américain! Ah oui je sais Fredy kruger 😂😂frérot soit dans la darka on rigole!!❤️❤️ pic.twitter.com/d6MrWBc6Mu — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020