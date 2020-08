Winamax accusé d’insulte “homophobe et sexiste” pour fait une référence à PNL

Cette semaine aura lieu au Portugal les demi-finales de la Ligue des Champions opposant deux clubs français le Paris Saint Germain et l’Olympique Lyonnais à deux clubs allemands le RB Leipzig

et le Bayern Munich, à cette occasion Winamax a fêter l’événement en faisant une référence à PNL sur Twitter qui a déclenché une vive polémique.

En effet depuis ce dimanche après la qualification de Lyon et du PSG en demi finale de la Ligue des Champions, le Community Manager de Winamax a publié sur le réseau social Twitter un message qui a suscité la controverse et des nombreuses réactions sur le réseau social.

En effet l’équipe de Winamax a posté une montage photo de la pochette de l’album de “Deux Frères” de PNL avec à la place des visages d’Ademo et N.O.S LES Logos du Paris Saint Germain et l’Olympique Lyonnais pour célébrer cette exploit historique pour le football français, une performance qui n’avait jamais été réalisée avant cette saison.

Le CM de Winamax a également repris les paroles de PNL, “On prend l’rap, on l’en**** à deux” pour les remplacer par le texte “On prend l’Europe, on l’en**** à deux”, un tweet qui a cumulé plus de 85 000 “Like” et plus de 29 000 “Retweet” sur le réseau social mais qui a notamment fait réagit Marlène Schiappa, la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes pour dénoncer ce message “homophobe et sexiste” selon elle.

“On peut, bien sûr, se contenter de répéter ce qu’on a toujours entendu. On peut aussi réfléchir à la portée de nos propos publics. Par exemple en lisant cet article 👉🏾 « On vous explique pourquoi ‘enculé’ est une insulte homophobe. »” a-t-elle commenté en postant le lien d’un article pour justifier ses propos.

La ministre des sports Roxana Maracineanu a ensuite aussi réagi pour signaler la publication du site de pari sportif à Twitter, “Sérieusement @WinamaxSport vous vous croyez où? Votre tweet est à vomir. @TwitterFrance Ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de messages?”, malgré la polémique le réseau n’a pour le moment pas supprimé ce port qui est toujours en ligne.

Sérieusement @WinamaxSport vous vous croyez où? Votre tweet est à vomir. @TwitterFrance Ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de messages? — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) August 16, 2020