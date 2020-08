Booba s’intéresse de plus en plus à Wejdene et lui envoie un étonnant message

Cette semaine sur Instagram, Booba et Wejdene ont eu un bref échange dans les commentaires d’une publication du rappeur français exilé à Miami sur le réseau social avec le message, “Les temps sont durs, nous aussi”, la jeune chanteuse française avait réagi en postant un emoji prière et un autre emoji flamme ce qui n’avait pas échappé à B2O qui avait ensuite répondu d’un drapeau noir, un symbole que ce dernier utilise fréquemment pour les rappeurs avec qui il est proche.

Un échange qui avait rapidement suscité l’intérêt des fans des deux artistes et lancé la rumeur d’un featuring à venir entre eux, alors que Wejdene vient également de dévoiler ce mercredi son nouveau single intitulé “Coco” qui bat déjà des records avec notamment 5 millions de streams en seulement 24 heures faisant aussi bien que PNL l’année dernière avec le morceau “Au DD“, un exploit validé par Booba.

En effet dans une story de son compte Instagram, Booba a posté ce samedi une capture d’écran annonçant ce record de Wejdene , “Coco nouveau record 5.000.000 les derniers ayant fait un tel score en 24h sont PNL avec Au DD” tout en lui adressant un message “@Wejdene.bk laisse nous croquer maggle en plein covid tu nous fais ça t’as vraiment pas de coeur”, le clip du dernier titre de la chanteuse française cumule déjà plus de 8,5 millions de vues sur YouTube et vient également de rentrer dans le Top 5 des singles les plus écoutés en France sur Spotify, le single “Coco” semble donc se diriger vers le même succès que le hit “Anissa”.

Wejdene n’a pas réagi au message de Booba qui lui apporte fréquemment son soutien depuis plusieurs mois mais a remercier sur Instagram son public, “Message pour ma Team: Vous m’avez attendue au tournant ! Vous avez eu ma réponse. Je suis là pour réaliser mon rêve ma détermination est trop grande pour répondre à vos critiques ! Ceux qui croient en moi je vous aime x1000 On va tout prendre la Team !” a-t-elle commenté sur le réseau social.