Bosh et Kaaris, leur collaboration explosive enflamme la toile : “Même l’instru a peur”

Il y a quelques jours Kaaris a enfin dévoilé la tracklist complète de son sixième album studio intitulé “2.7.0” qui sera disponible le 4 septembre prochain, un projet de 17 morceaux avec cinq invités, Dadju, Sid les 3 éléments, Gims, Imen Es et enfin Bosh sur le morceau “Deux deux”.

C’est la collaboration avec ce dernier cité qui semble le plus attendu par les auditeurs, “KAARIS & BOSH 🩸🐺 2.7.0 l’album arrive et est déjà en précommande 🔥 grikitibang 🔥 #deuxdeux #riskaa #shebonidas #2.7.0 #93 #78 #salecestcequonaime #cavabiensepasser @bosh_officiel @lutecemusic @carolinefrance” a récemment annoncé Kaaris sur son compte Instagram en postant une photo en studio avec Bosh pour faire monter la pression.

Depuis sa révélation au grand public avec son rôle dans la série “Validé” avec son interprétation de Karnage et le succès de son tube “Djomb”, Bosh a connu une ascension fulgurante et son featuring inédit avec Kaaris laisse présager un morceau puissant et violent.

En attendant le 4 septembre pour découvrir ce titre, l’annonce de cette collaboration a enflammé les réseaux sociaux notamment sur Twitter, les internautes ont été nombreux à réagir pour commenter ce featuring qui a suscité l’engouement du public comme vous pouvez le découvrir ci dessous.

Bosh ft Kaaris ptdrrrrr même l’instru elle aura peur — La Pioche ⛷ (@sidylgalssen) August 14, 2020

Kaaris feat Bosh ? L'ingé du studio il est encore en vie ? — demoulaï (@ATwofortytwo) August 13, 2020

Booba quand il a su qu'il y allait avoir un feat Kaaris Bosh alors que le seul feat qu'il va faire c'est avec Wejdene : pic.twitter.com/MClmXmNtA5 — heykel.gms (@heykelguer69) August 17, 2020

Kaaris ft Bosh j’espère c’est un son qui réveille le côté obscur — 𝕋ravis🏴‍☠️ (@_Trvs_) August 14, 2020

Le micro quand kaaris et Bosh sont rentrer tout les deux enrengistrer pic.twitter.com/Z4FCQ15okm — enzooo🥶💜 (@Enzo__hilbert44) August 13, 2020