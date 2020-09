Gims et Dawala ont mis fin à leur clash, le retour de la Sexion D’Assaut se prépare en coulisses

Alors que Gims a déjà confirmé à plusieurs reprises que le Sexion D’Assaut va bien faire son retour et sortira l’album “Le Retour Des Rois”, la date de sortie du projet n’a toujours pas été communiquée et pour le moment aucune information n’a été annoncée sur ce nouvel opus très attendu du groupe Parisien.

En attendant d’avoir des nouvelles du grand retour de la Sexion D’Assaut, Gims a fait la paix avec Dawala, le boss du Wati B, label sur lequel est signé le groupe Parisien que Meugui a quitté il y a déjà plusieurs années après s’être lancé dans une carrière en solo et avoir fondé son propre label.

Les deux hommes étaient en conflit depuis le départ de Gims du label notamment pour des raisons financières, ce dernier et Dawala n’arrivaient pas à trouver une entente ce qui a bloqué le retour de la Sexion pendant plusieurs années, Meugui avait révélé publiquement son embrouille avec le patron du Wati B sur les réseaux sociaux avant d’annoncer il y a quelques mois qu’ils se sont finalement mis d’accord pour valider le retour de la Sexion D’Assaut.

Dawala et Gims ont donc visiblement mis fin à leur clash et ont fait la paix, Meugui vient de poster ce mardi soir sur son compte Snapchat des vidéos de sa soirée avec avec le boss du Wati B en compagnie de femme Demdem et de son frère Dadju.