Kaaris règle ses comptes avec Maes dans son album avec ce pique bien placé

Kaaris a fait très fort avec son nouvel album intitulé “2.7.0” qui fait beaucoup parler depuis sa sortie ce vendredi, Rohff lui a apporté son soutien sur Instagram alors que Booba a réagi aux accusations à so encontre dans le morceau “Réussite” en le traitant de menteur, le rappeur de Sevran a également lâché un pique contre Maes.

Le titre “Sosa” a interpellé les auditeurs et a suscité des nombreuses réactions sur les réseaux sociaux de la part des internautes au sujet du refrain de Riska dans ce morceau, “T’es dans l’binks depuis moins d’une heure. Et tu te prends déjà pour un tueur. Comme Sosa, je remplis le ventre de la mule, et j’attends que tu fasses une virgule”.

Dans ce refrain Kaaris a repris le flow de Maes dans le single “L’odeur du Charbon” en featuring avec Dosseh dans lequel il chante dans son couplet “Je suis dans le mal malgré que j’aie des biens, je me perds dans les tes-comp, sses-lia, je sais plus y a combien”.

Kaaris semble ici adresser un message très subtil à Maes en réaction à la récente polémique qui avait éclaté sur à la rumeur de la préparation d’une mixtape 100% Sevran sans qu’il soit invité sur le projet et qui avait lancé un débat sur qui avait amené la « lumière sur Sevran ».