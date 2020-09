Ademo voulait se battre en 1 contre 1 avec les policiers, les détails de l’interpellation

Les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux ce samedi, Ademo s’est fait arrêter de façon “spectaculaire” par des policiers à Paris dans le quartier d’Alésia après avoir subi une prise d’étranglement au niveau du cou pour être maîtrisé au sol avant d’être menotté, le rappeur du groupe PNL qu’il forme avec son frère N.O.S a ensuite été placé en garde à vue après cet incident.

Ademo a finalement été libéré de sa garde à vue ce dimanche, il est libre en attendant son jugement prévu pour le mois de janvier prochain, il est accusé d’usage de stupéfiants, d’outrage et de rébellion selon les informations révélées par l’Agence France Presse et communiquées par le Parquet de Paris.

Dans les faits rapportés par le quotidien 20 Minutes, les policiers seraient allés à la rencontre de Tarik Andrieu de son vrai nom car il était en train de préparer une cigarette artisanale qui ressemblait à un “joint”, Ademo aurait ensuite eu un ton agressif envers les représentants des forces de l’ordre, refusant de leur montrer ses papiers d’identité.

Les policiers ont ensuite procédé à l’interpellation d’Ademo car il les aurait provoqué dans un combat, “un par un comme des hommes”, une arrestation musclée car le rappeur français aurait opposé résistance et insulté les forces de l’ordre, “Vous avez de la chance d’être quatre, venez on a va à l’abri, je fais des sports de combats et je vous prends un par un comme des hommes” aurait-il déclaré selon les propos recueillis par 20minutes, Tarik n’a fait aucune commentaire sur cette affaire après sa libération.