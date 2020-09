Maes réagit au tacle de Kaaris sur le titre “Sosa”

Vendredi dernier Kaaris a fait son retour très attendu dans les bacs avec son nouvel opus solo nommé “2.7.0”, alors qu’il revient sur les origines de son histoire avec Booba et de leur clash dans un des titres du projet, Riska a également adressé un tacle à l’encontre de Maes dans un autre extrait de son album.

En effet dans le titre “Sosa”, Kaaris chante dans le refrain “T’es dans l’binks depuis moins d’une heure. Et tu te prends déjà pour un tueur. Comme Sosa, je remplis le ventre de la mule, et j’attends que tu fasses une virgule” tout en reprenant un flow similaire à celui de Maes dans son couplet sur le morceau en collaboration avec Dosseh, “L’odeur du Charbon” dans lequel il dit, “Je suis dans le mal malgré que j’aie des biens, je me perds dans les tes-comp, sses-lia, je sais plus y a combien”.

Une manière subtile de lâcher un petit tacle à Maes suite à l’affaire d’il y a quelques mois de la préparation d’une mixtape avec uniquement des rappeurs originaires de la ville de Sevran à laquelle Kaaris n’est pas invité et qui avait suscité la polémique, le rappeur proche de Booba avec qui il a collaboré sur “Madrina” et “Blanche” s’en est pris à Riska, “On t’a jamais vu dans la stup, ni dans les “travaux” avait-il commenté dans une story à l’époque.

Après la sortie de l’album “2.7.0” de Kaaris, Maes a finalement réagi au morceau “Sosa” en postant dans sa story une image du titre “L’odeur du Charbon” de Dosseh ayant obtenu la certification au début du mois d’août de Disque de Platine avec plus de 30 millions de streams tout en ajoutant comme commentaire deux émojis travaux en référence à l’expression de Riska, “Remerciez moi pour les travaux” qu’il avait prononcé en réaction à son absence de le compilation 100% Sevran.