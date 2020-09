Moha La Squale subit des lourdes accusations de viols de plusieurs jeunes femmes

Après avoir déjà fait parler de lui dans les médias il y a quelques semaines suite à son arrestation musclée et controversée par la police à Paris, Moha La Squale se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique ce week-end sur les réseaux sociaux avec des révélations de plusieurs jeunes femmes à son encontre.

En effet Moha La Squale a été accusé de viol, violence et séquestration par une jeune fille sur les réseaux sociaux depuis ce samedi, les révélations ont rapidement pris beaucoup d’ampleur sur la toile et plusieurs présumées victimes du rappeur ont ensuite également pris la parole pour dénoncer publiquement les faits.

“Vos rappeurs violeurs qui font des sons de love et qui séquestrent des meufs, qui frappent leur go et qui après ooooh ma lunaaaa. On adore que ce genre de pourriture soit stramée à fond (perso j’ai rien eu de grave mais ça aurait pu) Pour ceux qui n’ont pas capté je parle bien évidemment de Moha La Squale.” a confié l’une des jeunes femmes du nom de Romy, un message relayé par la mannequin Lena Simonne sur son compte Instagram.

Cette dénommée Romy a ensuite raconté en se filmant dans une vidéo la difficile relation qu’elle a eu à l’époque avec Moha La Squale avant que des autres jeunes filles ne prennent également la parole contre le rappeur français pour dénoncer ses méfaits, ce dernier n’a pour le moment pas réagi à cette affaire mais a annoncé son nouvel album intitulé “L’Appache” pour le 18 septembre 2020.

clairement déçu de Moha La Squale car j’écoute beaucoup, mais ça ne m’étonnes même pas du personnage. Voici le témoignage de Luna en personne pic.twitter.com/WJ40Sgo8Vv — J’AI LA FLEMME 🧠 (@mec_obob) September 6, 2020