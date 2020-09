Romeo Elvis à son tour accusé d’agression sexuelle, une jeune fille se confie

Alors que le weekend dernier Moha La Squale s’est retrouvé au milieu d’une polémique suite à des accusations à son rencontre d’une jeune femme d’agression sexuelle, un autre rappeur francophone, Roméo Elvis se retrouve aujourd’hui également à son tour face à des lourdes accusations.

Il y a quelques mois le hashtag #balancetonporc avait fait fureur sur les réseaux sociaux, c’est désormais #balancetonrappeur qui met le feu sur le réseau social Twitter, cet après midi Roméo Elvis s’est même retrouvé en Top Tweet suite aux révélations d’une jeune femme qui accuse le rappeur Belge d’agression sexuelle alors que sa compagne avait relayé les témoignages contre Moha La Squale dimanche dernier.

Une jeune femme a déclaré dans une story Instagram, “Roméo Elvis m’a agressé sexuellement” en affichant une copie d’écran d’un message d’excuse de Romeo Elvis, “Je voulais justement te dire que tu étais libre de faire ce que tu voulais à propos de tout ce qui s’est passé. J’ai décidé de tout dire à Léna et de te laisser le choix d’en parler en public. Je comprends que ce qui se passe en ce moment te pousse à le faire. J’aurai été vers toi et je me suis excusé mais ça ne suffit probablement pas, j’en suis conscient.” explique-t-il.

“Je veux encore une fois m’excuser pour ce qui s’est passé, c’était vraiment n’importe quoi. J’ai vraiment aucune explication, excuse, j’étais vraiment une merde sur le coup. Et j’ai pris plusieurs semaines à essayer d’oublier ce geste stupide. Je veux juste encore m’excuser pour ça.” déclare ensuite le rappeur Belge dans cette capture d’écran qui semble bien authentique, pour le moment Roméo Elvis n’a pas réagi aux accusations.

On ne parle pas assez du fait que Roméo Elvis est un aggresseur sexuel pic.twitter.com/QGVr9z8SEW — BRYN (@MusicBryn) September 8, 2020