Validé saison 2, la suite de la série phénomène sur le rap français arrive

Alors que Franck Gastambide va débuter ce mois-ci le tournage de la deuxième saison de la série “Validé”, le teasing de la suite de la série phénomène sur le rap français vient de commencer sur les réseaux sociaux cette semaine de cette nouvelle saison très attendue par le public.

En effet la première saison de la série “Validé” mise en ligne sur MyCanal au mois de mars dernier a connu un véritable succès, elle a cumulé plus de 25 millions de visionnages sur Canal +, et les fans attendent maintenant avec impatience de savoir la suite des aventures d’Apash et de ses acolytes

La date de sortie de la saison 2 n’est pas encore connue mais Franck Gastambide a déjà annoncé que des grands noms de la scène rap française vont participer au projet, “Il y aura plusieurs personnalités du rap très, très populaires, avec vraiment de grosses stars” a-t-il récemment déclaré dans une interview pour Trace dans l’émission «Dans les coulisses de Validé», pour cette suite Apash, Karnage et Mastar seront tous les trois présents dans cette suite.

Pour préparer cette nouvelle saison toutes les publications et les images du tournage de la première saison viennent d’être supprimées des réseaux sociaux pour être remplacées par une seule image, celle d’un disque vinyle couleur platine alors qu’il était couleur or lors de la saison précédente, “On repart à la mine 🚧🔥✔️ 🤫@franckgastambide @valide_laserie” a commenté Sam’s qui interprète le rôle de Master dans la série en postant l’image sur son compte Instagram.