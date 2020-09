Angèle lynchée après la révélation d’agression sexuelle de Roméo Elvis, elle réagit !

Accusé d’agression sexuelle, ce mardi par une jeune femme sur les réseaux sociaux, Roméo Elvis s’est retrouvé au Top des tendances sur Twitter et au milieu d’une polémique qui agite la toile, sa soeur Angèle a également subi les conséquences des méfaits du rappeur Belge, prise à partie par les internautes.

“Roméo Elvis m’a agressée sexuellement” a confié une jeune femme sur Instagram en postant une copie d’écran des messages de Roméo Elvis dans il tente de s’excuser pour son acte en déclarant notamment vouloir “passer à autre chose définitivement j’ai vraiment honte et j’ai vraiment pas envie que ma copine apprenne ce truc vraiment.”, Angèle, la sœur du rappeur a été interpellé par les internautes sur les réseaux au sujet de cette affaire.

Des nombreux tweets ont été publiés pour lui demander de s’exprimer sur la polémique concernant son frère Roméo Elvis, Angèle a toujours affiché publiquement son engagement féministe sur les réseaux ou encore avec le morceau “Balance ton quoi” dans lequel la chanteuse critique le comportement des hommes et le manque de respect envers les femmes, cette dernière qui a sans doute découvert cette histoire en même temps le public cette semaine, n’a rien à voir avec les agissements de son frère mais a vivement été prise à partie sur Twitter comme vous pouvez le découvrir ci dessous.

“De la même façon que je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes. C’est d’autant plus important qu’il s’agit d’un proche et heurtant de l’apprendre ainsi. Une prise de conscience globale est à venir et un changement des mentalités s’impose, encore, toujours et partout. C’est tout ce que je souhaite” a réagi sur Instagram Angèle suite aux accusations d’agression sexuelle à l’encontre de Roméo Elvis.

Ce sont les commentaires de la dernière publication de Angèle, les hommes sont jamais aussi réactifs sur des accusations d'agressions sexuelles que quand c'est le frère d'une féministe et qu'ils peuvent s'en prendre à elle, même pas l'agresseur. pic.twitter.com/o0LGPvCjLr — Cassance (@Cassancedesbois) September 8, 2020

#BalanceTonFrere #angele la grande donneuse de leçons qui se dit féministe parce que ça fait vendre qu’elle mascarade @angele_vl franchement on t’attendais au tournant Damso Moha maintenant ton propre frère allez rentre dans le cirque 🎪 https://t.co/DRfiAjfrJZ — marquinhos #JLM2022🔴 (@FootSofiane) September 8, 2020

Bizarrement angele la tchoin de compet ne réagit plus quand c'est romeo elvis, votre féminisme à deux vitesse "gneu gneu ne pas dénoncer c'est être complice" "gneu gneu la présomption d'innocence ne doit pas exister" 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 #BalanceTonrappeur — Estevan the creator (@EstevanRmd) September 8, 2020