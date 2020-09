Sexion D’Assaut : c’est officiel, on a une première date pour leur reformation !

Des récentes images d’une story de Gims sur son compte Snapchat en compagnie de Dawala lors d’un repas avec sa femme Demdem et de son frère Dadju ont confirmé que Meugui et le boss du Wati B ont fait la paix après plusieurs années d’une discorde causée par un problème financier et de contrat suite à son départ du label pour une carrière solo, une réconciliation qui laisse présager un retour prochainement de la Sexion D’Assaut au grand complet.

Vendredi lors d’une interview pour RMC Sport, le président du club de rugby Racing 92, Jacky Lorenzetti a fait une révélation concernant le groupe Parisien en s’exprimant sur le retour de son équipe dans l’enceinte de Paris La Défense Arena qu’il gère, après une période de fermeture causée par la pandémie du Covid-19, la salle va enfin rouvrir et devrait bientôt accueillir la Sexion D’Assaut.

“On a remboursé ou replacé 450.000 places. On n’a aucun artiste, j’espère que ce sera pour l’année prochaine” a confié Jacky Lorenzetti sur cette période compliquée pour la salle de spectacle qui ne peut plus accueillir de concert depuis la crise du Covid-19 mais a programmé pour le mois janvier 2021 le retour sur scène de la Sexion, “Un concert est programmé pour fin janvier, il s’agit de Sexion d’Assaut, la reformation du groupe avec Maître Gims. Mais nous sommes dans l’expectative.” a-t-il révélé.

Le nouvel album intitulé “Le retour des Rois” de la Sexion D’Assaut est attendu pour l’année prochaine et une partie des membres du groupe Parisien se sont d’ailleurs retrouvés au Sénégal pour le tournage d’un nouveau clip et peut être préparer enfin des nouveaux morceaux.