Damso – QALF

Le nouvel album de Damso intitulé “QALF” sera enfin disponible dans les bacs et sur toutes les plateformes de streaming à partir de ce vendredi 18 septembre mais pour le moment la tracklist, les éventuels featurings ainsi que la jaquette du projet n’ont pas encore été dévoilées par le rappeur Belge qui laisse planer le mystère sur cet opus.

Damso est un rappeur et beatmaker originaire de Bruxelles en Belgique, cet auteur, compositeur et interprète est également membre du collectif OPG (Original Player Gansta), une formation qui comprend les artistes Dolfa, Rex, Lio Brown et Ducke.

La première réalisation de Damso, publiée gratuitement en 2014, s’intitule Salle d’Attente. En 2016, il signe avec le groupe Universal et fait son entrée dans les classements des meilleures ventes en France avec le simple « Débrouillard », puis « Bruxellesvie », respectivement 187ème et 101ème. Une montée en puissance qui prépare idéalement la publication de son premier album studio, Batterie Faible, en juillet 2016, puis en 2017 son deuxième projet Ipséité et enfin en 2018 Lithopédion avant de quitter le label 92i de Booba pour marquer son grand retour en 2020 avec le très attendu projet QALF.

