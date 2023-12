Jul – La route est longue [Album]

Le nouvel album de Jul est disponible en écoute. Ce projet de 23 titres est, à seulement 33 ans, le 23ᵉ album de la carrière du rappeur marseillais, dont chacun des précédents albums est au moins certifié disque de platine (100 000 ventes).

Six mois après la parution de “C’est quand qu’il s’éteint ?”, Jul est fidèle à ses habitudes avec minimum deux sorties dans une année et décide de finir l’année 2023 en beauté avec “La route est longue”. “J’fais que danser” est le premier extrait de cet opus et “Sensations” le second. Le J s’est entouré de Tiakola sur le single “Miné sur Paname”, Alonzo avec le morceau “La fusion”, SDM pour “Je fais plaisir à la zone”, PLK avec le titre “Postiché” et enfin Naza sur “Juste un bisou” pour cet opus qui s’annonce comme l’un des événements musicaux de cette fin d’année avec déjà plus de 10 000 précommandes avant la parution du projet.

“La route est longue, encore plein d’albums. Nouvel album disponible ma team. Je vous aimes” commente Jul sur son compte Instagram à l’occasion de la sortie de ce nouvel opus pour confirmer qu’il ne compte pas s’arrêter là, sa route est encore longue.