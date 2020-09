Une phrase culte de “Bande organisée” nouveau slogan du Vélodrome, Jul réagit

Décidément le single “Bande organisée” de Jul n’arrête plus de faire parler de lui et d’inspirer les joueurs de l’Olympique de Marseille qui avait déjà célébré dimanche dernier après la victoire face au Paris Saint Germain au Parc des Princes en dansant et en chantant sur le morceau du rappeur Marseillais, l’OM s’est encore inspiré de lui ce jeudi soir.

Ce jeudi à l’occasion de la rencontre de Ligue 1 entre l’AS Saint Etienne et l’Olympique de Marseille, le club Marseillais avait posté sur le réseau social Twitter une photo du stade Vélodrome avant le match avec l’inscription « C’est Marseille bébé » dans les tribunes, “𝐌𝐀𝐑𝐒𝐄𝐈𝐋𝐋𝐄 Soutenez notre Olympique en utilisant le hashtag #MonOMalaMaison sur twitter et dans vos stories afin d’apparaître sur les écrans géants de l’@orangevelodrome pendant le match 📲 #OMASSE” a ajouté le community manager de la page de l’OM comme message.

Le slogan “C’est Marseille bébé” lancé par SCH et Kofs dans le titre “Bande organisée” de Jul a en effet été dessiné sur les sièges d’une tribune du Stade Vélodrome pour la rencontre face à Saint Etienne, le morceau est devenu depuis quelques jours un véritable hymne pour les supporters et les joueurs de l’OM, une photo que Jul a partagé sur son compte Instagram en ajoutant un émoji coeur en légende, “ÉNORME” a également commenté Kofs sur le réseau social.