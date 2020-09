Universal annule son contrat avec Freeze Corleone, le rappeur répond !

Après la sortie de l’album “La Menace Fantôme”, la polémique continue de s’amplifier concernant Freeze Corleone, alors que YouTube a déjà retiré deux clips de sa plateforme d’hébergement de vidéos et que la radio Skyrock a supprimé de ses playlists le single “Rap catéchisme” en featuring avec Alpha Wann, s’est maintenant Universal qui vient de réagir à cette affaire.

Il y a quelques jours le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et la LICRA se sont pris à Freeze Corleone l’accusant notamment d’avoir tenu des propos antisémitismes dans ses morceaux, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme reproche au rappeur français de “faire du business de son obsession des juifs” et d’avoir des paroles “d’antisémitisme, complotisme, apologie d’Hitler, du IIIe Reich et du terroriste Mollah Omar”.

Universal Music vient de réagir à cette polémique ce vendredi avec un communiqué en annonçant “mettre un terme à toute collaboration” avec Freeze Corleone, “Universal Music France distribue depuis une semaine le premier album LMF de Freeze Corleone. La sortie de cet album a révélé et amplifié des propos racistes inacceptables. Universal Music France défend les valeurs de tolérance et de respect et a donc décidé de mettre un terme à toute collaboration avec cet artiste.” décrit le message du label de musique qui était lié au rappeur.

“Enfin libre Merci a tous pour le soutient Dieu vaincra jamais on arrête le marathon 🌍🌍🌍” a réagi Freeze Corleone sur son compte Twitter après cette décision d’Universal Music de mettre fin à leur collaboration.