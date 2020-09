Freeze Corleone en pleine polémique, Dosseh, Shay, Kalash Criminel le soutiennent

Malgré la polémique qui ne cesse de prendre de l’ampleur depuis quelques jours, Freeze Corleone qui fait un carton avec son nouvel album “Le Menace Fantôme” disponible depuis une semaine s’est attiré les foudres du gouvernent, de la LICRA, des politiciens ou encore des journalistes mais peut tout de même compter sur le soutien de plusieurs artistes tel que Dosseh, Shay, Dinos ou encore Kalash Criminel.

Alors que le parquet de Paris a annoncé cette semaine avoir ouvert une enquête à l’encontre de Freeze Corleone l’accusant de provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste et que son manager Shone a révélé ce samedi que les morceaux du rappeurs français pourraient tous disparaitre des plateformes des streaming ce lundi, l’artiste a soulevé une vague de soutien des rappeurs sur les réseaux sociaux.

“LMF 🌍” a simplement tweeté Shay, “Ekipafond” a réagi Dinos, “SO @freezecorleone #LMF LA BIG MIFF @SHONEGFG @BIGSAZAMYZY 93 R.A.S” a également Tweeté Kalash Criminel, Dosseh s’est exprimé longuement sur le réseau social, “J’aimerais voir ce même niveau de réactivité et d’implication pour sanctionner, et empêcher d’exercer un Freeze Corleone, pour un type comme Zemmour, et toute autre personne coupable de propos délictueux. Non ?” avant de poursuivre “Soit tout le monde est sanctionné à même hauteur pour un même truc, soit personne ne l’est. La géométrie variable, qu’on prend même plus la peine de camoufler en plus, ça commence à casser les couilles fortement” et d’ajouter “Zemmour, pour prendre uniquement son exemple, il a été condamné. Pourtant vous continuez tous à lui donner tribune, et pire, à l’employer. Faut se ressaisir”.

“Quand j’vois l’efficacité des pressions exercées par la LICRA pour que majors & plateformes rompent des collaborations, ça m’redonne foi en la justice. Du coup j’attends avec impatience le message qu’ils vont sûrement adresser à C-NEWS pour rompre celle avec Zemmour Visage souriant avec 3 cœurs trop hâte” a ensuite conclu Dosseh sur Twitter, Jarod, Gazo, Cheu-B, Zefor, Key Largo ou encore Barack Adama ont également affiché leur soutien à Freeze Corleone.

