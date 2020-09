Lartiste violemment lynché sur “Vaï et reviens” (Vidéo)

En 2018, Lartiste s’était fait violemment agresser en bas de chez lui, un événement sur lequel il s’était exprimé en avril 2019 dans l’émission le QG sur YouTube de Guillaume Pley en expliquant qu’il avait failli y rester, le rappeur franco-marocain a décidé de revenir sur ce drame dans son dernier clip intitulé “Vaï et reviens”.

“J‘arrive en bas de chez moi et là il y a 8 bonhommes qui sortent de derrière chez moi. L’année dernière, je sortais un album que je n’ai pas pu défendre parce que j’ai fini à l’hôpital. Ce qui me dégoûtait surtout c’est de taper mon nom sur Google et de voir que c’était le seul truc qui ressortait sur moi” avait-il expliqué en 2019 sur ce tragique incident dans le talk-show Le QG, Lartiste est revenu sur ce douloureux événement dans ce clip de plus 7 minutes sous forme de court métrage réalisé par WHB extrait de son album “Comme Avant”.

“Comment se débarrasser de la douleur de l’humiliation et de la haine engendrées par un lynchage ? J’ai choisi de l’exorciser en partageant avec vous une œuvre plutôt que de me laisser écraser par la colère et le désir de vengeance. Même mon pire ennemi je ne peux lui souhaiter du mal. L’art est la manière! Dieu est grand.” a déclaré Lartiste sur son compte Instagram à l’occasion de la sortie de son nouveau clip.