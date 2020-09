Jarod adresse une lettre ouverte en soutien à Freeze Corleone

Les rappeurs français continuent de réagir à la polémique concernant Freeze Corleone, Shay, Laylow, Dinos, Kalash Criminel, Cheu-B, Key Largo ou encore Barack Adama se sont récemment exprimés pour soutenir celui qui a dévoilé il y a une dizaine de jours son nouvel album “La Menace Fantôme”, Jarod a également de lui apporter son soutien en postant sur les réseaux sociaux une lettre ouverte.

En effet dans un long message posté sur son compte Facebook, Jarod s’est exprimé sur la liberté d’expression et l’affaire Freeze Corleone accusé par la LICRA et le gouvernement d’avoir tenu des propos antisémites et négationnistes, ce dernier a déjà été lâché pas son distributeur Universal Music et risque d’être censuré par les plateformes streaming comme l’a révélé son manager le week end même si pour le moment son album est encore disponible sur Spotify, Apple Music ou Deezer.

“Voici ma lettre à Freeze Corleone veuillez la partager pour que tous puissent la lire. A qui appartient la liberté d’expression ? Aurait elle été vendue aux enchères à Drouot où la plèbe ne met jamais les pieds ? Ceci expliquerait cela.” a déclaré Jarod au début de sa lettre avant de poursuivre en s’adressant directement à Freeze Corleone, “Cher frère, tu es anti et je suis sémite, nous sommes destinés à cohabiter alors discutons. Qu’y a t il de plus jouissif que la liberté ? Tout le monde en parle, certains même la vendent, mais qui y a réellement goûté ? Toi ! Tu t’en es même goinfré à en faire saliver la France entière. Pendant que tu choquais les ascètes et végan de la bien-pensance moi, tu m’as donné envie de remettre le tablier et de renouer avec les fourneaux.”.

“Tu es jeune et inspires ta génération intrinsèquement, tu n’es pas de ces pantins qui vocifèrent et gigotent sur la drill comme ils frotteraient une quelconque aguicheuse dans une soirée “urbaine” pour réservistes. Tu es subtil et la subtilité ouvre la voie à la profondeur. Tu es déterminé, et, n’en déplaise à Adolf, nous ne sommes plus dans les années 30, les vestiges des rancœurs tenaces causées par d’inhumaines exactions ancestrales ne nous regardent plus. Nous n’avons plus à nous attrister du passé, le passé n’existe plus, il est obsolète. Le présent est, en revanche, bien là, et dans ce présent ils essaient de te salir, mentent pour faire croire à la masse que ton message est empli de haine, non il est juste riche d’une vérité qu’ils ne sont pas prêts à embrasser.” poursuit Jarod dans cette lettre ouverte que vous pouvez découvrir dans son intégralité ci dessous.

“Ils t’ont tourné le dos, grand bien t’en fasse, tu es assez bien entouré pour savoir que c’est le sort qu’on réserve aux hommes libres, tu dois certainement aimer la solitude. Étant moi-même un solitaire endurci, j’ai tout compris quand tu as cité Ra’s al Ghul, l’oeuvre de son disciple est ma plus grande source d’inspiration. Merci de faire ce que tu fais, merci de rester droit dans tes bottes, merci de nous inspirer. Que Dieu te protège, t’accorde la prospérité et dénoue les cœurs des hommes qui répandent la discorde. Ils te diront plein de choses à mon sujet, certaines sont vraies…” a conclu Jarod.