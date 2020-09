La confrontation entre le fan de Freeze Corleone et Valérie Benaïm a fait le buzz auprès des internautes

Ce lundi 21 septembre, Cyril Hanouna avait décidé d’inviter dans son émission “Touche Pas A Mon Poste” un fan du rappeur Freeze Corleone du nom de Myra Durden pour débattre avec Valérie Benaïm concernant la polémique au sujet des paroles de l’artiste dans plusieurs titres suite à la sortie de son dernier album “La Menace Fantôme”.

“Je vais essayer d’être très calme et de poser mon propos parce que moi les textes de ce garçon me touchent au cœur parce que je suis juive, de religion juive mais je pense qu’il parle de l’humanité parce que quand on touche à un noir, un juif, un musulman, on touche à l’humanité. Donc voilà, je pense que ce type là est abject et je lui dis dans les yeux : ‘tu n’es qu’une merde’.” avait réagi dans un premier temps Valérie Benaïm dans TPMP la semaine dernière concernant la polémique sur Freeze Corleone mais lors de l’émission de lundi cette dernière est revenus sur ses propos face au fan du rappeur.

“Vous avez raison, j’ai écouté 4 ans de travail et effectivement vous avez raison, il pointe du doigt beaucoup d’autres choses que la communauté juive (…) Je suis allée sur Rap Genius (…) Mais tout le monde ne va pas voir l’explication de texte, y’en a qui vont juste la recevoir” a-t-elle déclaré visiblement convaincue par les explications de Myra Durden lors de leur débat dans TPMP.

“Je peux comprendre qu’on n’ait pas besoin de ça actuellement mais le morceau ‘Bâton Rouge’ est sorti il y a deux ans. La plupart des trucs qui sont sortis datent d’il y a deux ans, trois ans, après il y en a eu un plus récent, mais il faut se dire que le rap, ça a toujours été borderline. Je suis désolé, le rap c’est pas que Bigflo et Oli. Plein de rappeurs ont cité des trucs, il faut arrêter de tout vouloir sortir de son contexte.” a expliqué le fan de Freeze Corleone une séquence qui fait le buzz sur les réseaux sociaux comme vous pouvez le découvrir avec les réactions ci dessous.

Merci myra durden 💥💥💥 — PHILLIP LIN (@freezecorleone) September 21, 2020

