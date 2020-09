Lacrim déclenche le mode guérillero dans Jacques Chirac (Clip)

Lacrim frappe très fort pour son retour avec le clip bouillant realisé par Alex Ceausu pour SC Lucas-S Art Film de son nouveau morceau intitulé “Jacques Chirac” composé par Chapo, Heizenberg qui est extrait de son prochain projet, le volume 4 de la mixtape R.I.P.R.O 4 disponible le 16 octobre 2020.

Après trois volets de la fameuse série de mixtape R.I.P.R.O, écoulée à plus de 485K exemplaires, et son dernier projet éponyme écoulé à plus de 80K exemplaires, Lacrim a fait son grand retour avec le single « Allez N**** ta mère (Feat. Soso Maness) ». Il s’apprête désormais à sortir le tant attendu « R.I.P.R.O 4 » pour le grand bonheur de ses fans.