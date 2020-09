Kaaris réagit à la violente agression de Lartiste mise en images sur “Vaï et reviens”

Dimanche dernier Lartiste a dévoilé sur sa chaine YouTube le clip bouleversant du morceau “Vaï & Reviens”, une vidéo sous forme de court-métrage qui met en scène sa violente agression en 2018 en bas de chez lui qui lui avait causé plusieurs jours d’hospitalisation, un clip qui a fait réagir Kaaris pour lui apporter son soutien.

“Comment se débarrasser de la douleur de l’humiliation et de la haine engendrées par un lynchage ? J’ai choisi de l’exorciser en partageant avec vous une œuvre plutôt que de me laisser écraser par la colère et le désir de vengeance. Même mon pire ennemi je ne peux lui souhaiter du mal. L’art est la manière! Dieu est grand.” a commenté Lartiste sur les réseaux sociaux après la mise en ligne du clip “Vaï et reviens” inspiré de faits réels et validé par Kaaris.

En effet Kaaris a tenu apporter sa force à Lartiste pour son nouveau clip en postant dans une story de son compte Instagram quelques images de la vidéo du morceau tout en ajoutant la légende “@thereallartiste le nouveau clip est sorti” pour informer son public la mise en ligne du clip de ce dernier dans lequel il met en scène son agression subie en 2018.

Kaaris de son côté vient également de présenter son nouvel album intitulé “2.7.0”, le rappeur de Sevran a récemment clippé les featurings avec Gims sur “1er coeur” et avec Bosh sur “Deux Deux” extraits du projet, les vidéos devraient être disponibles très prochainement.