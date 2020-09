Squeezie – Oxyz

Découvrez le premier Album de Squeezie, le premier YouTubeur français avec inclus un featuring les rappeurs français Nemir et Gambi.

Lucas Hauchard, connu sous le nom de Squeezie, a développé son audience et a acquis plus de 14,5 millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube. Son contenu créatif et éclectique l’a directement mené au titre de Youtubeur préféré des français. Grâce à cette communauté, Squeezie a eu l’opportunité de diversifier ses activités.

Après avoir sorti plusieurs singles à succès (« Bye Bye ft. Joyca », « Freestyle du disco ft. Bigflo & Oli. », « Influenceurs »), Squeezie sort son premier album, avec l’aide du producteur Kezah, à ses côtés depuis le début ! Dans ces vidéos, il n’a jamais caché son amour pour le Japon et a donc décidé d’y partir 3 semaines en février dernier, afin d’y commencer l’enregistrement.

Pour ce projet, il s’est entouré d’artistes reconnus et partagera un titre avec Nemir, ou encore avec Gambi! Cet album marquera un tournant dans sa carrière musicale, et en surprendra plus d’un !