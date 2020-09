Wejdene – 16

Après l’énorme succès du tube “Anissa”, Wejdene dévoile son premier album intitulé “16” qui sera disponible dans les bacs et en écoute sur toutes les plateformes de streaming à partir de ce vendredi 25 septembre 2020.

Wejdene est la révélation pop française du moment. Son 3ème single ‘Anissa’ se place dès sa sortie #1 des tendances Youtube et compte aujourd’hui plus de 45 millions de vues. Moins de 3 mois après sa sortie, le titre est devenu un tube incontournable qui fait danser la France entière. Ce premier album rassemble 12 titres qui confirment son talent et reflètent son univers, celui d’une jeune fille qui parle de sa génération et de ce qu’elle vit.

Tracklist de l’album 16 de Wejdene :

1. 16

2. Anissa

3. Coco

4. Nananeh

5. Allô

6. 33

7. Arrogante

8. Ciao

9. Miel

10. Souvenir

11. La vie d’a

12. Indifférent