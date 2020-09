Freeze Corleone : un fan arrêté pour avoir menacé de mort Valérie Benaïm

La semaine dernière Valérie Benaïm s’était exprimée sur la polémique concernant les paroles de Freeze Corleone dans plusieurs de ses titres lors de l’émission Touche Pas A Mon Poste ce qui lui avait attiré les foudres des fans du rappeur français sur les réseaux sociaux au point d’être harcelée et menacée de mort par un individu.

“Je vais essayer d’être très calme et de poser mon propos parce que moi les textes de ce garçon me touchent au cœur parce que je suis juive, de religion juive mais je pense qu’il parle de l’humanité parce que quand on touche à un noir, un juif, un musulman, on touche à l’humanité. Donc voilà, je pense que ce type là est abject et je lui dis dans les yeux : ‘tu n’es qu’une merde’.” avait déclaré Valérie Benaïm.

La chroniqueuse de TPMP avait ensuite changé d’avis cette semaine dans l’émission lors de la présence d’un fan de Freeze Corleone sur le plateau télévisé venu défendre le rappeur, “Vous avez raison, j’ai écouté 4 ans de travail et effectivement vous avez raison, il pointe du doigt beaucoup d’autres choses que la communauté juive (…) Je suis allée sur Rap Genius (…) Mais tout le monde ne va pas voir l’explication de texte, y’en a qui vont juste la recevoir” avait-elle expliqué après avoir reçu des nombreuses insultes et menaces de mort à travers ses réseaux sociaux.

Le média Closer vient de révéler qu’un individu a été arrêté par la police puis placé en garde à vue ce mardi après s’en être pris à Valérie Benaim sur Internet en raison de sa déclaration dans TPMP au sujet de Freeze Corleone, l’homme en question se serait rendu devant le studio de TPMP pour s’en prendre à elle physiquement, la police avait ensuite ouvert une enquête afin d’identifier cet agresseur.