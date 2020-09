Hatik hué et violemment insulté lors de son show pour le combat de Tony Yoka

Ce vendredi Tony Yoka est monté sur le ring à La Défense Arena de Paris pour affronter Johann Duhaupas lors d’un combat expéditif remporté par le champion olympique des super-lourds aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro dès la première reprise, un événement auquel Hatik a été invité pour assurer le show avant le combat.

Lors de ce combat, Tony Yoka qui n’était plus monté sur le ring depuis un an et demi a mis KO son adversaire du jour et compatriote le tout en moins d’une minute et trente secondes après le début du combat, Hatik révélé au grand public en début d’année pour son rôle d’Apash dans la série à succès “Validé” réalisée par Franck Gastambide et également son tube “Angela” était présent pour un petit concert mais tout ne s’est passé comme prévu pour le rappeur français.

En effet avant le début du combat entre Tony Yoka et Johann Duhaupas, Hatik est apparu sur le ring pour interpréter en live quelques-uns de ses meilleurs morceaux mais sa présence n’a pas vraiment plu au public Parisien présent venu assister au combat de boxe, les spectateurs n’ont pas hésité à huer le rappeur pour exprimer leur mécontentement allant même jusqu’à l’insulter alors que l’artiste est resté calme et a poursuivi sa prestation sans répondre aux provocations.

MDR même pour aller faire le Show pour TonyYoka HATIK il se fait hagar gratuit « va te faire enculer fdp » 😭😭😭 pic.twitter.com/hqB1PKvD3f — Starkim (@stvrkim) September 25, 2020

PTDRRR HATIK IL SE FAIT HUER LÀ « TOUT L’MONDE » pic.twitter.com/m7VTWbGm5z — Axel Nissa (@Nissart_1998) September 25, 2020

Miskin Hatik… il supporte Marseille y vient à l’U-Arena à paris mdrr 😂😂😂 il c’est fait finir ! Mdrr pic.twitter.com/qlrDcF458X — Ezixte (@SabriBaak) September 25, 2020