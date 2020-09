Booba se moque de la Sexion D’Assaut et de Gims, Barack Adama réagit violemment

Booba s’est encore fait un nouvel ennemi sur les réseaux sociaux ce lundi, le rappeur français exilé à Miami qui s’en était déjà pris à plusieurs reprises à Gims depuis sa dernière collaboration avec Kaaris sur le morceau “1er Coeur” a décidé cette fois-ci de s’en prendre aux différents membres de son groupe, la Sexion D’Assaut en se moquant de Meugui, Maska, Black M et Barack Adama.

“Bon courage les gars avec votre roi sans tête. On attend avec impatience les 16 meuz de Masqua, Black Aime et Barackadabra.” a commenté Booba avec plusieurs émojis mort de rire en postant une capture d’écran du compte Instagram de la Sexion D’Assaut avec la pochette de l’album “L’école des points vitaux” et des flèches en direction des 4 rappeurs Gims, Maska, Black M et Barack Adama ainsi que le hashtag, “le retour des noix” en référence à l’album “Le retour des Rois” dont la sortie est attendue pour l’année prochaine.

Un message de Booba qui n’est pas passé inaperçu, Barack Adama a rapidement réagi à la publication de Booba, “Très cher Booba, vieille salo*e de 78 ans, tu m’as attaqué, quel kiff, j’avais besoin d’un peu de buzz venant d’une bonne pu*e à buzz, je suis preneur. Tu étais pourtant une légende mais tu vas finir comme cette cougar de JoeyStarr, aigri, seul et pas respectable, dommage” a-t-il commenté dans une story de son compte Instagram avant d’ajouter, “On prépare un album de fils de pu*e. Prépare tes meilleurs playbacks sur les prochains hits. J’attends une jolie réponse de ta part, donne-moi un peu de buzz.“.