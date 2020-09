Barack Adama et Booba, ça chauffe sérieusement entre eux après plusieurs échanges virulents

Alors que l’album Mauvais Oeil de Lunatic a fêté ses 20 ans hier, Booba a posté une vidéo en hommage au projet avec les extraits de l’album et le commentaire “Ça m’a mit les larmes aux yeux et ça c’est jamais bon. La boucle est bientôt bouclée vous allez voir bande de bâ*ards” sur son compte Instagram mais s’est également lancé dans un clash avec Barack Adama de la Sexion D’Assaut.

Tout a débuté après la publication dans une story de Booba d’un message pour s’attaquer à quatre des membres du groupe de la Sexion D’Assaut, Gims, Maska, Black M et Barack Adama en se moquant d’eux ainsi que du nouvel album du groupe Parisien qui devrait sortir en 2021, “Bon courage les gars avec votre roi sans tête. On attend avec impatience les 16 meuz de Masqua, Black Aime et Barackadabra” a-t-il commenté, ce dernier cité a décidé de répondre à B2O sur le réseau social en lui adressant directement un message assez virulent et en l’insultant.

“Très cher Booba espèce de grande sal*** de 78 ans tu m’a attaqué quel kiff j’avais besoin d’un peu de buzz venant d’une bonne p*** à buzz je suis preneur tu étais pourtant une légende mais tu vas finir comme cette cougar de Joey Star aigris seul et pas respectable dommage on prépare un album de fils de p*** prépare tes meilleurs playback sur les prochains hit. J’attends une jolie réponse de ta part donne-moi un peu de buzz” a déclaré Barack Adama avant que Booba ne réagisse à son tour dans la story de son compte Instagram.

“Barack Adama je sais que tu as besoin de buzz vu que tu es sonne-per je sais pas combien vous êtes dans la Sexion Chameau mais venez tous en même temps je vous bai** tous. Sois plus discret quand tu prends ton uber” a commenté B2O tout en mentionnant Barack Adama avant de partager sa conversation privée avec le rappeur de la Sexion D’Assaut dans laquelle il lui adresse le message “Welcome to the sal tu vas voir la vie en vrai”.

“Répond en public ça ca plus me servir” répond ensuite Barack Adama avant que Booba ne l’insulte violemment “Bai** ta mère on se verra” avec comme réaction “89 ans” du membre du groupe Parisien qui semble satisfait d’avoir pu profiter du buzz après ce clash de B2O à son encontre alors qu’il prépare actuellement la sortie de son premier album solo.