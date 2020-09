6ix9ine : l’album “TattleTales” fait un flop, la chute des ventes se poursuit

Alors qu’il avait pourtant cumulé des millions de vues sur YouTube avec les clips “Gooba”, “Trollz”, “Yaya” et “Punani” et qu’il espérait faire un carton dans les bacs avec son album “TattleTales” paru le 4 septembre dernier, 6ix9ine a fait un véritable flop avec son projet.

Très actif sur son compte Instagram avant la sortie de son nouvel opus en enchainant les vidéos faisant buzz sur le réseau social, 6ix9ine n’a plus rien publié sur le réseau social depuis le 11 septembre dernier et l’annonce des premiers chiffres des ventes de “TattleTales” sur lequel le rappeur américain aux cheveux colorés a invité pour des featurings Akon, Nicki Minaj, Smilez, Leftside et Lil AK.

Pour la première semaine d’exploitation 6ix9ine avait pris la quatrième place du Billboard 200 américain avec 55 000 ventes l’album, “TattleTales” a ensuite connu une chute fulgurante avec seulement 11 532 albums vendus en deuxième semaine alors que le rappeur américain avait envisagé atteindre les 150 000 exemplaires vendus en 1ère semaine, la chute est terrible pour Tekashi 69 qui semble avoir disparu des réseaux sociaux depuis l’annonce des ventes décevantes de son album.