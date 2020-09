Damso met un gros vent à Roméo Elvis et explique pourquoi !

Après avoir obtenu un nouveau disque d’or cette semaine avec son dernier album “QALF” paru le 18 septembre 2020 sur lequel il a notamment invité Lous And The Yakuza, Fally Ipupa ou encore Hamza, Damso poursuit la promotion de son nouvel opus et vient d’accorder une interview au média Libération lors de laquelle le rappeur Belge s’est exprimé sur une collaboration avec Roméo Elvis.

Lors de cet entretien, Damso a expliqué qu’il avait prévu un featuring Romeo Elvis mais en raison de la récente polémique à son encontre suite à une accusation d’agression sexuelle d’une jeune femme il souhaite s’éloigner de ce dernier et cette collaboration entre les deux rappeurs Belges n’aura donc pas lieu.

“Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé à la personne.” avait réagi Roméo Elvis sur son compte Instagram suite à cette affaire pour tenter de s’expliquer, une affaire qui a fait réagir Damso en prenant la décision ne pas collaborer avec lui pour son nouvel album et de prendre ses distances après cette polémique.

“Je ne suis pas en adéquation avec ça. Et le problème, c’est que ça entache aussi la musique. Je vais le dire à toutes les personnes que j’approche : faites les choses bien dans votre vie parce que sinon ça va me faire chier.” a déclaré Damso lors de cette interview Libération qui a suivi le rappeur Belge dans son pays d’origine en république démocratique du Congo à Kinshasa.