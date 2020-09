Soprano taclé par Kool Shen qui valide fort Sofiane, Damso et Hatik

A l’occasion de la sortie de la nouvelle saison de la série “Engrenages” sur Canal Plus à laquelle il participe, Kool Shen a accordé une interview à Télé-Loisirs et le rappeur français du groupe NTM n’a pas été très tendre avec l’artiste Marseillais des Psy4 De La Rime, Soprano dont il ne semble visiblement pas fan de sa musique.

Kool Shen avait été contacté pour participer à l’émission The Voice sur TF1 en tant que coach en 2012 pour la première saison du célèbre télé-crochet mais qu’il avait refusé la proposition car selon lui il ne chante pas très bien, cela aurait fait moins de spectacle et donc moins d’audimat s’était-il justifié en 2016 sur le plateau télévisé de TPMP.

Lors de cet entretien pour Télé-Loisirs, Kool Shen a expliqué qu’il ne comprend pas pourquoi Soprano a accepté de participer à The Voice, “On ne me l’a pas reproposé et de toute façon, j’aurais dit non. Je me fiche que Soprano le fasse, il fait des mélodies. C’est pas le meilleur chanteur du monde mais il sait chanter, il peut coacher les candidats. Moi, je ne me sens pas légitime. Faut arrêter l’imposture, je fais du rap.” a-t-il expliqué avant de déclarer, le rappeur du groupe NTM a également confié apprécier ce que font Sofiane, Damso ou bien encore Hatik mais qu’il n’aime pas l’afro trap.

“Il y a des gens talentueux comme Sofiane et Damso par exemple. Mais globalement, beaucoup de choses ne me parlent pas. L’afro trap par exemple, ça me fatigue. Hatik est pas mal. J’ai écouté, ça se veut différent de ce qui se fait .” a expliqué Kool Shen au sujet de la scène du rap actuelle.