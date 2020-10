Damso enfin en couple et amoureux comme jamais, il promet de ne plus tromper sa compagne

Déjà certifié Disque D’Or avec son nouvel album “QALF”, disponible depuis le 18 septembre dernier, Damso poursuit la promotion du projet et vient d’accorder une nouvel entretien à Libération, une interview lors de laquelle le rappeur Belge s’est confié sur sa vie privée et notamment sa vie amoureuse, Dems a enfin trouvé l’amour.

Dans le titre “911” extrait de son album “QALF”, Damso parle de tout le bonheur que lui apporte l’amour, “J’me ramollis, j’suis tombé love, Fais le nine-one-one, j’crois qu’un gangster est tombé love” déclare-t-il dans ce morceau, lors de cette interview l’artiste a donné quelques précisions sur sa vie de couple.

“Avant, je ne m’aimais pas forcément, je n’avais pas tout ce qu’il fallait pour pouvoir m’aimer. J’ai plus de patience avec l’autre, peut-être parce que je suis tombé sur quelqu’un d’exceptionnel et que c’est cool” a confié Damso avant d’ajouter, “Ça ne m’empêchera pas de parler de b*tches, de meufs, mais c’est nouveau et c’est intéressant de pas tromper quelqu’un”.