Barack Adama sur le clash avec Booba : “Je suis un père de famille, j’ai pas que ça à faire que de clasher”

Après la récente attaque de Booba sur Instagram à l’encontre des membres de la Sexion D’Assaut, Gims, Black M, Maska et Barack Adama, ce dernier avait décidé de sortir pour répondre au rappeurs français exilé à Miami qui enchaine les embrouilles sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois avant que B2O ne poursuive les provocations.

“Très cher Booba espère de grande s*lope de 78 ans. Tu m’as attaqué, quel kiff j’avais besoin de buzz venant d’une bonne p*te à buzz, je suis preneur ! Tu étais pourtant une légende mais tu vas finir comme cette cougar de Joeystarr, aigris, seul et pas respectable… dommage ! On prépare un album de fils de p*te, prépare tes meilleurs playback sur les prochains hit. J’attends une jolie réponse de ta part, donne moi un peu de buzz” avait déclaré Barack Adama dans une story de son compte Instagram en réaction aux propos de Booba.

B2O a ensuite continué à s’en prendre aux rappeurs de la Sexion D’Assaut en se moquant notamment d’une vidéo de Maska postée sur les réseau social avec le message “@barackadamaofficiel @gims Juste les gars si vous pouvez me donner une date pour votre grand retour comme ça j’suis sûr de pas sortir le même jour t’as capté? Bien vu mes p’tits Kingzaïolos j’vous kiff! 🙌🏾 #ilestduquartierluiaussi ? 🏴‍☠️”, Barack Adama est revenu sur ce clash lors d’un live avec les internautes pour s’expliquer.

“Je répondrai plus jamais c’est comme ça, j’ai parlé mais je répondrai plus, ça y est j’ai dit ce que j’avais à dire, je vais pas m’amuser à faire des clashs les gars, je suis un père de famille, j’ai pas que ça à faire que de clasher (…) Je vais pas parler de clash, je m’en bas les coui**es. On est là pour faire des vraies choses, on est pas là pour clasher, faire des montages jamais de la vie, je ne clashe pas, j’ai dit ce que j’avais à dire une fois mais c’est fini.” a déclaré Barack Adama pour mettre fin à cette embrouille avec Booba.