Conor McGregor s’affiche avec un nouveau style qui tourmente le public

En attendant le 12 décembre 2020 pour son prochain combat dans la ville de Dublin face à Dustin Poirier pour un combat de charité, “La liste des associations caritatives sélectionnées sera bientôt disponible. Tous les dons sont les bienvenus” a-t-il commenté sur Twitter ce mercredi, Conor McGregor qui avait pourtant annoncé sa retraite il y a plusieurs mois a récemment surpris ses fans.

En effet Conor McGregor a posté cette semaine des photos sur son compte Instagram de son nouveau look qui a étonné le public, le pratiquant d’arts martiaux mixtes irlandais s’est affiché sans sa fameuse barbe, rasé de près au niveau du visage et du crâne de quoi suscité l’intrigue de ses abonnés sur le réseau social et de surprendre.

La publication de Conor McGregor a cumulé plus de 2 millions de “Like” et surpris ses fidèles fans dans les commentaires, l’athlète apparaît méconnaissable sur les clichés alors qu’il s’est également attaqué à Dana White le patron de l’UFC cette semaine au sujet de son combat contre Manny Pacquiao.

“Le code d’honneur a été brisé quand tu as menti à dire que je refusais les combats mon pote. J’ai dit Justin en mai, et tu es allé dire que je ne voulais pas combattre. Il ne s’agit pas de Diego Sanchez. Diego était un moyen d’obtenir plus de combats. De plus, tu as été impliqué dans les négociations pour Manny Pacquiao, les lettres légales sont là. Arrête de mentir.”