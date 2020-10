En larmes, Booba a réagi à l’anniversaire du premier classique de sa carrière

Cette semaine Booba n’a pas manqué sur son compte Instagram de marquer le coup des 20 ans de l’album “Mauvais Oeil” de son ancien groupe Lunatic formé à l’époque avec son compère Ali sorti le 28 septembre 2000 sur le label indépendant 45 Scientific, le projet avait ensuite été réédité avec deux nouveaux morceaux, Civilisé (version originale) et B.O. (Banlieue Ouest).

Cet album considéré comme un classique du rap français, après avoir construit leurs légendes avec “Le crime paie “en 1996 et “Les vrais savent” en 1997 ainsi que plusieurs freestyles au sein du collectif Time Bomb, Booba et Ali avaient dévoilé il y a 20 ans le premier et unique album du groupe Lunatic.

Des nombreux titres de l’album apparaissent dans le top 100 des classiques du rap français de l’abcdr du son, les singles “Le silence n’est pas un oubli”, “Le son qui met la pression”, “HLM 3”, “Civilisé”, “La lettre” et “Pas l’temps pour les regrets”, “Lunatic” est également certifié disque d’or avec plus de 180 000 exemplaires vendus à ce jour.

“Ça m’a mit les larmes aux yeux et ça c’est jamais bon. La boucle est bientôt bouclée vous allez voir bande de bâtards! 🏴‍☠️🕳 #LPNJF” a commenté Booba sur le réseau social en postant un montage vidéo du dessin animé Ken Le Survivant avec un extrait du morceau “Avertisseurs” de Lunatic, B2O a donc été visiblement très ému pour fêter ce vingtième anniversaire.