Jul, SCH, Soso Maness explosent un nouveau record absolu avec Bande Organisée

En attendant le compilation 100% Marseillaise avec des nombreux rappeurs de la ville Phocéen dont la sortie est prévue pour le 9 octobre prochain, Jul continue d’enchainer des records avec le morceau “Bande Organisée” dont le clip avec SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari tourné au stade Vélodrome continue d’exploser les vues sur YouTube.

En effet le clip « Bande organisée » extrait du projet “13’Organisé” vient de dépasser les 100 millions de vues sur YouTube le tout en seulement 48 jours ce qui constitue encore un nouveau record dans l’histoire du Rap Français, “100MILLIONS de vues 🔥🔥” a commenté Jul sur son compte Instagram pour annoncer la bonne nouvelle.

Pour débuter la promotion de cette compilation intitulé “13’Organisé”, Jul avait dévoilé à la mi-août un premier extrait avec le single “Bande organisée”, le morceau présent dans le top 200 Mondial Spotify fait un véritable carton auprès des auditeurs depuis cet été et n’arrête pas de battre des impressionnants records toutes les semaines.

Le titre a récemment été certifié single de Diamant le plus rapide de l’histoire du rap français en seulement 39 jours, « 13 organisé » c’est l’album de rap 100% marseillais réalisé par Jul qui réunit la nouvelle et l’ancienne génération du rap de la ville de Marseilles avec les Psy 4 De La Rime, IAM, la Fonky Famuly, Keny Arkana, SCH, Naps ou L’Algérino, l’unité et la réunification, la cité phocéenne a enfin sa bande originale en 13 titres.