Booba continue d’humilier Barack Adama et révèle qu’il est un grand fan de lui

Alors que de son côté Barack Adama a mis fin à son embrouille avec Booba, alors que le rappeur de la Sexion D’Assaut avait dans un premier temps répondu aux attaques de B2O sur Instagram, il a finalement décidé de s’exprimer à ce sujet en expliquant lors d’un live sur les réseaux sociaux ne pas vouloir poursuivre dans cette voie.

“Je ne répondrai plus jamais, j’ai dit ce que j’avais à dire. Je vais pas m’amuser à faire des clashs, j”suis père de famille, j’ai pas que ça à foutre que de clasher. On est là pour des faire des sous, pour faire des vraies choses.” a notamment déclaré Barack Adama qui préfère se concentrer sur sa musique avec son projet solo à venir et l’album de la Sexion D’Assaut “Le retour des rois”, il a donc décidé de ne pas s’impliquer dans ce clash alors que Booba poursuit les provocations.

En effet Booba a encore attaqué Barack Adama dans la story de son compte Instagram et ne semble pas prêt de le lâcher, le rappeur français exilé à Miami a publié plusieurs caprtures d’écran avec des anciens tweets de 2012 à 2016 du membre de la Sexion D’Assaut dans lesquels il complimente B2O.

“Le son DKR de Booba m’a mis une tarte”, “J’écoute Lunatic, poto B2o est le rappeur numéro 1 pour moi”, “Le titre Tony Sosa de B2o m’a mis une tarte prod lyrics lol”, “Bravo, l’album c’est quelque chose ! Pinocchio lourd”, Barack Adama était visiblement un grand de Booba à cette époque.