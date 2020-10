Koba LaD a eu un accident de voiture, sa Mercedes salement amochée (Vidéo)

En attendant la sortie de son nouvel album solo intitulé “Détail” qui sera disponible le 23 octobre 2020, Koba LaD a connu une nouvelle mésaventure au volant de sa voiture alors que le jeune rappeur français avait déjà fait parler de lui il y a quelques mois en se filmant sur l’autoroute à plus de 210 km/h tout en dévoilant l’extrait d’un titre inédit.

Ce dimanche Koba LaD a eu en effet un petit accrochage sur la route avec sa Mercedes visiblement bien abimée, elle aurait été tamponnée par un individu, le rappeur n’a heureusement pas a été blessé et il n’y a eu que des dommages matériels, dans la vidéo postée sur les réseaux sociaux qui a été filmée par un témoin de la scène Koba apparaît à côté de son véhicule en train de passer des coups de fil alors que les gendarmes sont également sur les lieux de l’accident.

Plus de un an et demi après la sortie de son album « L’affranchi », couronné platine et plus de 150 000 albums vendus, le rappeur du « Bat 7 » validé par Booba est désormais un artiste confirmé et incontournable dans le paysage rap français, une tournée complète dans toute la France en 2019 et sa présence dans de grands festivals comme Soliday’s ou les Ardentes, ainsi qu’un Zénith de Paris affiché complet.

“Détail” sera après les albums “VII” paru en 2018 et “L’ Affranchi” en 2019, le troisième album solo de Koba LaD, pour ce nouvel extrait de son opus il a décidé de dévoiler une collaboration inédite avec le rappeur Freeze Corleone qui a récemment présenté son album “La menace fantôme”.