Christophe Dechavanne débarque dans TPMP et s’attaque sévèrement à Bigflo & Oli

Ca a chauffé sur le plateau télévisé de Touche Pas A Mon Poste ce mercredi soir, les deux rappeurs Bigflo et Oli étaient invités par Cyril Hanouna pour présenter le documentaire qui leur est consacré intitulé “Bigflo et Oli presque trop” disponible depuis ce jeudi 8 octobre sur Netflix et ils ont été pris à partie par Christophe Dechavanne.

En effet Christophe Dechavanne a profité de l’occasion d’être en face du duo Bigflo et Oli pour régler ses comptes avec eux en direct à la télévision ce qui a donné lieu à une séquence gênante, « Je suis très content d’être là. (…) J’adore ces 2 petits gars, mais je crois que je les ai entendu ici dire : ‘Oh, Dechavanne c’est un has been’ Je suis là les gars » a déclaré l’animateur.

Surpris par les propos de Christophe Dechavanne, Bigflo a tout d’abord expliqué ne pas avoir de souvenir d’avoir fait une telle déclaration alors que Oli a en effet confirmé qu’ils avaient eu un débat au sujet de l’animateur télévisé il y a quelques années sur C8, « Je me souviens d’une émission où ça parlait de toi mais on n’avait pas dit que tu étais has been » a-t-il expliqué mais perturbé par cette déclaration à leur encontre, Cyril Hanouna a ensuite poursuivi l’émission sur un autre sujet après cet échange qui a créé un malaise général sur le plateau.

“Non mais franchement, peu importe, on n’est pas là pour ça !”, a conclu Dechavanne passablement énervé contre les deux rappeurs français qui avaient participé à un débat sur le sujet “Christophe Dechavanne a-t-il encore sa place sur TF1 ?” au mois de janvier 2016 dans TPMP et ils avaient critiqué son jeu Wishlist.