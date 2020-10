Jul – 13 Organisé

« 13 organisé » c’est l’album de rap 100% marseillais qui réunit la nouvelle et l’ancienne génération. De Akhenaton à Soprano, en passant par Keny Arkana et Soso Maness, ce projet à l’initiative de Jul met en scène une cinquantaine de rappeurs qui croisent le micro pour défendre les couleurs de leur ville. L’unité et la réunification, la cité phocéenne a enfin sa bande originale en 13 titres.

Tracklist de la compilation 13 Organisé de Jul :

1. Bande organisée (SCH, Kofs, Jul, Naps, Soso Maness, Elams, Solda & Houari)

2. L’étoile sur le maillot (L’Algérino, Alonzo, Stone Black, Le Rat Luciano, SCH, Jul, As & Veazy)

3. Combien (Many, Jul, Solda, Moubarak, Soprano, Elams, Soso Maness, Veazy & Jhonson)

4. Partout c’est la même (Saf, Jul, As, Elams, Fahar, Friz, Vincenzo & Drime)

5. Ma gadji (Kofs, Oussagaza, Don Choa, Saf, Soso Maness, 2Bang, Youzi & Jul)

6. Tout a changé (Le Rat Luciano, Soprano, Jul, L’Algérino, Sysa, Solda, Menzo & Stone Black)

7. War Zone (Thabiti, Naps, Alonzo, Houari, Jul, As, Zbig & AM La Scampia)

8. Heat (Keny Arkana, Graya, 100 Blaze, Sauzer, Jul, Elams, Sat L’Artificier & Banguiz)

9. Miami Vice (Thabiti, Sysa, Drime, Jul, Kamikaz, Zbig & Moubarak)

10. C’est maintenant (Sat L’Artificier, Alonzo, Kofs, Naps, SCH, Jul, Kamikaz & L’Algérino)

11. 13 balles (Kofs, Moh, 100 Blaze, Jul, Naps, Dadinho, A-Deal & Zak & Diego)

12. La nuit (Tonyno, Soso Maness, Kara, Jul, Djazz, Bylk, Fahar, Kamikaz & Djiha)

13. Je suis Marseille (Akhenaton, Jul, L’Algérino, Alonzo, Shurik’n, Fahar, SCH & Le Rat Luciano)