Sifax – La Mentale

Sifax est la dernière recrue du label Affranchis Music (Sofiane, Soolking, Zeguerre), originaire du quartier de L’abreuvoir à Bobigny en Seine Saint Denis. Après avoir accumulé des millions de vues sur ses précédents titres : ‘’Reste Un Bandit’’, ‘’Boboch L’Abreu’’ ou encore récemment le tube ‘’Mecs de Cités feat Sofiane’’ (+ de 11M de vues), Sifax nous partage sa Mentale brut de décoffrage et ses ambitions dans son premier album.

Et pour un premier projet le jeune roockie s’entoure déjà des plus grands. Séduit par l’aisance et l’originalité de Sifax, on retrouve sur ce projet des artistes comme : Naps, Heuss L’enfoiré, Soolking ou encore Sofiane.

Tracklist de l’album La Mentale de Sifax :

1. Intro

2. Mecs de cités (Feat. Sofiane)

3. Affranchis

4. Pas la peine (Feat. Soolking)

5. Plus

6. Reste un bandit

7. Colonel (Feat. Heuss L’enfoiré)

8. Besoin de personne

9. Lalala

10. Réel

11. Kalala (Feat. Naps)

12. Rien à perdre

13. Boboch L’Abreu

14. La mentale