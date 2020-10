Booba se moque de Kalash devenu mannequin

Entre ses nombreux clashs avec Gims, Kaaris, Rohff, La Fouine, Damso ou encore plus récemment avec les membres de la Sexion D’Assaut comme Barack Adama, Booba n’a pas oublié Kalash alors que les tensions s’étaient apaisées entre les deux artistes depuis quelques semaines B2O vient de relancer les hostilités sur son compte Instagram.

L’embrouille entre Booba et Kalash avait éclaté en 2019 lorsque ce dernier avait invité Damso en featuring sur les morceaux “JTC” et “Praliné” alors que le rappeur français exilé à Miami était en plein clash avec Dems suite à son départ du label 92i, “Alors toi champion du monde, entre moi et Booba y’a jamais eu d’embrouilles et surtout pas ce genre. Il m’a proposé de signer, j’ai refusé, il m’a unfollow, chacun continue sa route Oklm, j’ai fait des feats avec Damso , il m’a bloqué la semaine dernière y’a R.” avait ensuite déclaré l’artiste originaire de Martinique dans une interview sur cette affaire à l’époque.

Après plusieurs attaques sur les réseaux sociaux de Booba envers Kalash, ce dernier avait décidé de ne pas réagir mettant fin au clash mais B2O s’est une nouvelle fois moqué de lui dans une story il y a quelques jours pour avoir participé à la Paris Fashion Week 2020 en tant que mannequin lors d’un défilé de mode pour le magazine Vogue, il s’est affiché avec tenue blanche avec dans la main un sac qui ressemble à un cabas aux couleurs de la mer avec des poissons et des étoiles de mer, “Naaaan c’est déjà la fashion wish ? Pas ça Kevin pas maintenant” a commenté B2O avec plusieurs émojis de rire.